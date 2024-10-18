محمد هنيدي يعلن سراً عن أحمد السقا

كشف الفنان محمد هنيدي عن سر يذاع للمرة الأولى عن صديقه الفنان أحمد السقا حيث أكد أنه تم ترشيحه لأحد الأدوار إلا أنه رفضه ورشح له السقا، معتبرًا أن هذا الموقف من المواقف المغيرة لمسيرته ومشواره.

قال هنيدي: "في بداياتي كنت بمثل في عمل ولما صورت مشهدين وشوفتهم حسيت إنه وحش جدًا، واعتذرت عنه ورشحت ليهم أحمد السقا، كان لسه بيدرس في المعهد ومش معروف".

تابع: "المنتج الفني وقتها قالي أنت هتعمل فيها نجم؟ ومش هتبقى حاجة، ولما شافني وقت تصوير فيلم همام في أمستردام كان فاكر إني مش هقابله كويس لكني احترمته وسلمت عليه".

كما تحدث هنيدي عن علاقته بزوجته، قائلًا: "زوجتي معايا من بداياتي وليها دور كبير في مشواري، وقولتلها زمان، لو تميت الـ35 سنة ومكنتش حققت نفسي في التمثيل، هغير المجال وهسافر أشتغل حاجة تانية".

كان محمد هنيدي قد حلّ ضيفاً على برنامج "AB Talks" الذي يقدّمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، عبر قناته الخاصة في "يوتيوب"، حيث أزاح الستار عن الكثير من أسرار حياته الشخصية، منها الحديث عن طفولته وصدمة والده بعد رفضه من كلية الحقوق بعد أول عام، ورغبته في احتراف التمثيل بعد سنوات من هوسه بكرة القدم واللعب في نادي الزمالك.

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