فوائد وكيفية استعمال زيت اللافندر للشعر: خصائصه مذهلة لخصلاتك



كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:00 مساءً - لطالما عُرف زيت اللافندر بخصائصه المهدئة التي تقلل من التوتر والإجهاد وتريح العضلات، إلا أنه أيضاً أحد الزيوت الطبيعية العطرية التي تشتمل على فوائد كثيرة للشعر وفروة الرأس، نظراً إلى احتوائه على مواد مطرّية ومغذية للشعر، وعلى مضادات طبيعية للبكتيريا والفطريات التي تساعد في الحفاظ على فروة رأس صحية، ما يعزز من طول الشعر وكثافته.

في ما يلي، نرصد لك أبرز فوائد وكيفية استعمال زيت اللافندر للشعر؛ لتتمكني من الاستفادة من خصائصه كاملة، واستثماره في صحة شعرك ورائحته وصحة فروة رأسك.

أبرز فوائد زيت اللافندر للشعر

يحد من تساقط الشعر: الإجهاد هو أحد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر، كما أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتنشيط المناعة والالتهاب، وهما مشكلتان تؤديان إلى ضعف صحة فروة الرأس وتساقط الشعر. ومن خلال خصائصه المهدئة، يؤثر استخدام زيت اللافندر بشكل إيجابي على صحة الشعر وفروة الرأس، ويكبح تساقط الشعر.

يمنع قشرة الرأس: يحتوي زيت اللافندر على خصائص مضادة للميكروبات والفطريات، التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى تكوُّن قشرة الرأس، وبالتالي فإن استخدام زيت اللافندر على الشعر وفروة الرأس بين الحين والآخر، يمنع ظهور قشرة الرأس بشكل فعال.

يحفز نمو الشعر: كذلك، يحتوي زيت اللافندر على مواد تحفز عملية نمو الشعر الجديد، وبالتالي هو يعد من أفضل العلاجات الطبيعية التي تمكّن المرأة من الحصول على شعر طويل وكثيف، بعيداً عن مستحضرات العناية بالشعر الباهظة الثمن.

يحسن صحة فروة الرأس: من خلال توفيره خصائص مضادة للالتهابات والميكروبات، يعمل زيت اللافندر على تحسين صحة فروة الرأس، وهي أمر ضروري لنمو الشعر الجديد، وتعزيز صحة الشعر ومظهره بشكل عام.

يمنح الشعر رائحة فواحة: يتميز زيت اللافندر برائحته الزهرية العطرة الفواحة، لذلك عندما تطبقينه على شعرك، يعمل على منحه رائحة فواحة حتى بعد شطف شعرك من الزيت، وبالتالي هو يغنيك عن عطور الشعر.

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كيفية استخدام زيت اللافندر للشعر

لزيت اللافندر فوائد كثيرة لصحة الشعر وفروة الرأس

استخدامه بمفرده

للاستفادة من جميع خصائص زيت اللافندر في تعزيز جمال مظهر شعرك وحيويته ولمعانه وتحفيز نموه، واظبي على تطبيقه على شعرك وفروة رأسك مرة في الأسبوع. دلكيهما به واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية، واحرصي على تشطيفه جيداً.

إضافة زيت اللافندر إلى الشامبو الخاص بك

أسهل وأفضل طريقة لاستخدام زيت اللافندر على الشعر والاستفادة من خصائصه، هو إضافة بضع قطرات منه إلى الشامبو الخاص بك. وعند غسل شعرك، احرصي دائماً على فرك شعرك بالشامبو، وتدليك فروة الرأس قليلاً، من ثم تركه لمدة خمس دقائق على الشعر، بعدها اشطفي شعرك بالماء الدافئ.

خلط زيت اللافندر مع الزيوت الطبيعية

تعزز الزيوت الطبيعية من فعالية خلطات زيت اللافندر الطبيعية المخصصة للشعر، لا سيما أن الكثير من هذه الزيوت تحمل خصائص وفوائد جمة لصحة الشعر، لا سيما لجهة تعزيز نعومته ولمعانه الطبيعي. بالتالي، بإمكانك خلط زيت اللافندر مع أحد هذه الزيوت: زيت جوز الهند أو زيت بذور العنب أو زيت اللوز أو زيت الخروع أو زيت الصويا أو زيت إكليل الجبل أو زيت الجوجوبا، بكميات متساوية تكفي لطول شعرك. من ثم دلكي بالمزيج فروة رأسك وشعرك، وذلك لمدة بضع دقائق. لفي شعرك بمنشفة دافئة واتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة من الوقت. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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خلطة زيت اللافندر للشعر الكيرلي

إذا كنت من صاحبات الشعر الكيرلي، وتعانين من جفافه وهيشانه وصعوبة تسريحته وتصفيفه، يمكنك تحضير خلطة من زيت اللافندر ستجعل خصلات شعرك الكيرلي أكثر نعومة ولمعاناً. طبقي الخطوات التالية:

امزجي عشر قطرات من زيت اللافندر مع أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع صفار بيضتين.

اخلطي المكونات جيداً إلى أن تحصلي على خليط متجانس.

طبقي الخليط على شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها.

احرصي على غسل شعرك جيداً وتشطيفه بالماء الفاتر.

بخاخ زيت اللافندر لرائحة شعر فواحة

زيت اللافندر يمنح الشعر رائحة فواحة



يمكنك أيضاً الاستفادة من خصائص اللافندر المهدئة ورائحته العطرة التي يمنحها للشعر في آن، من خلال صنع رذاذ زيت اللافندر، ما يمكنك من استخدامه بشكل يومي. ضعي عشر قطرات من زيت اللافندر في زجاجة بخاخ، وأضيفي إليه ماء نظيفاً، وخضي الزجاجة جيداً قبل كل استعمال. رشي يومياً من هذه الرذاذ على شعرك فيبث الهدوء في نفسك ويقلل من التوتر الذي تشعرين به، وفي الوقت نفسه يجعل رائحة شعرك فواحة ومنعشة طوال اليوم.

استخدام منتجات الشعر الغنية بزيت اللافندر

هناك أيضاً الكثير من منتجات العناية بالبشرة التي تشتمل في تركيبتها على زيت اللافندر، فإذا كنت لا ترغبين في تحضير خلطات بزيت اللافندر، قومي بالبحث عن المنتجات الغنية به، سواء أنواع الشامبو أو البلسم أو ماسكات الشعر وأنواع سيروم الشعر بأنواعها المختلفة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص