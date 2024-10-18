شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف على مناطق متفرقة بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب وفُقد عدد آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف حي الزيتون جنوب مدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان في قصف طال أحد المنازل في مخيم الشاطىء غرب المدينة.

وفي سياق متصل، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد فلسطيني في قصف للاحتلال الإسرائيلي طال شمال مدينة رفح، تزامن ذلك مع قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وبداخله أكثر من30 شخصًا، معظمهم من الأطفال والنساء.

