قمة إفريقية بين الأهلي والزمالك.. جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يقام اليوم الجمعة، 18-10-2024، ديربي جديد من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في بطولة إفريقيا لكرة اليد.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في دور نصف النهائي من بطولة إفريقيا لكرة اليد التي تقام في المغرب من الفترة 8 حتى 20 أكتوبر.

وفي الدوري السعودي، تفتتح الجولة السابعة، بـ 3 مواجهات قوية اليوم، الهلال يلاقي الفيجاء والأهلي ضد الخليج الذي يضم محمد شريف والشباب أمام النصر.

وفي الدوري القطري يظهر المصري الآخر محمود حسن تريزيجيه مع فريقه الريان ضد الخور.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة

الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا لكرة اليد

تقام مباراة الأهلي والزمالك، في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل عبر الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة اليد على فيس بوك. طالع الصفحة من هنا، وأيضًا على قناة "يوتيوب الاتحاد الإفريقي لكرة اليد" طالع القناة من هنا.

مباريات الدوري السعودي

الأهلي ضد الخليج، الساعة 5:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تذاع على قناة SSC HD 1.

الهلال ضد الفيحاء، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة SSC EXTRA 1.

النصر ضد الشباب، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة SSC HD 1.

مباريات الدوري القطري

الريان ضد الخور، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، تنقل على قناة الكأس 1.

السد ضد الشحانية، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، تنقل على قناة الكأس 1.

الغراقة ضد ام صلال، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، تنقل على قناة الكأس 2.

مباريات الدوري الإسباني

بلد الوليد ضد ألافيس، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة beIN SPORTS HD 3.

مباريات الدوري الألماني

روسيا دورتموند ضد سانت بولي، الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة beIN SPORTS HD 5.

مباريات الدوري الفرنسي

موناكو ضد ليل، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة beIN SPORTS HD 45.

مباريات الدوري المغربي

الجيش الملكي ضد الفتح الرياضي، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 6 بتوقيت المغرب تذاع على قناة الرياضية المغربية 3

نهضة بركان ضد نهضة الزمامرة، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 6 بتوقيت المغرب تذاع على قناة الرياضية المغربية 5

الرجاء ضد الشباب السالمي، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 6 بتوقيت المغرب تذاع على قناة الرياضية المغربية 3