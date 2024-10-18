شيرين عبد الوهاب تردّ على جدل "صوت مصر"

تواصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب مع جمهورها في بث مباشر عبر حسابها في منصة "تيك توك"، لتردّ على أسئلة جمهورها حول أعمالها المقبلة والجدل الدائر الآن عن الأحق بلقب "صوت مصر"، مؤكدةً أنها لا تهتم بموضوع الألقاب.

وردّت شيرين على سؤال من أحد متابعيها قائلةً: "متشغلوش بالكم بموضوع الألقاب... أنا اسمي هو لقبي وحفلاتي هتبقى في الوطن العربي كله الفترة الجاية".

وشكرت الجمهور الذي ساهم في نجاح ألبومها الجديد قائلةً: "أنتم شركاء النجاح... والنهاردة آخر أغنية في الألبوم الجديد، ومحتاجة إجازة بقى عشان أدّلع".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تستعد فيه شيرين عبد الوهاب لإحياء حفلات في عدد من الدول العربية، مما يؤكد نجاحها المستمر وشعبيتها الكبيرة في الساحة الفنية.

من ناحية أخرى، وجّهت النجمة الإماراتية أحلام اعتذاراً الى صديقتها النجمة شيرين عبد الوهاب، لأنها لم تهنّئها بعيد ميلادها الـ44 الذي احتفلت به في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

وعلّقت أحلام على تدوينة شيرين عبد الوهاب التي توجّهت فيها بالشكر الى عدد من الفنانين الذين حرصوا على تهنئتها، قائلةً: "كل عام وأنتي قلبي ااااسفة ما انتبهت لعيد ميلاد حبيبتنا وأختنا الغااااالية أوي أوي، وأنا جاية مصر قريب وضروري أشوفك وأرجع أقرأ عليك ياسين، يارب يحميك ويسعدك ونشوفك دائماً نجمه نفخر بها شيرين عبدالوهاب".

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