«لا يختبئ في الأنفاق».. «هاآرتس» العبرية تفضح أكاذيب قادة إسرائيل بعد اغتيـ.ال يحيي السنوار

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت صحيفة «هاآرتس» العبرية الأكاذيب التي يرددها بشكل مستمر بعض قادة الاحتلال، بشأن اختفاء يحيى السنوار داخل الأنفاق، لفترة كبيرة، وتحديدًا منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي.

الصحيفة العبرية نقلت عن مصادر رفيعة في جيش الاحتلال قولها إن زعيم حركة حماس يحيى السنوار كان يتحرك دون أسرى من حين لآخر مثل زميله قائد كتائب القسام محمد الضيف.

وأوضحت أن السنوار قبل اغتياله كان يتحرك فوق الأرض ولا يختبئ في الأنفاق طوال الوقت.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، اغتيال السنوار، في حي تل السلطان برفح الفلسطينية.