أول تعليق من روسيا على اغتيـ.ال يحيي السنوار

الشارقة - اميمة ياسر -

أعربت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، عن القلق من تداعيات مزاعم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يحيى السنوار، في عملية إسرائيلية في قطاع غزة، على السكان المدنيين.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "الجانب الأهم بالنسبة إلينا هو التداعيات على المدنيين"، مضيفًا، وفق ما نقلته وكالات أنباء روسية سألته عن تعليق بلاده على اغتيال السنوار، أن "الكارثة الإنسانية التي نشهدها في كل من غزة ولبنان تثير قلقنا البالغ".

وتابع بيسكوف: "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو العواقب التي نلاحظها على السكان المدنيين"، في إجابة عن سؤال حول رد فعل الكرملين على الإجراء الإسرائيلي، قائلًا إن "هذا يسبب قلقًا كبيرًا بالنسبة لنا"، بحسب ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأوضح بيسكوف أن "إسرائيل تقوم بتنفيذ أفعالها".