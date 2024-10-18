شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة "المركزي الروسي" يرفع سعر الروبل مقابل العملات الرئيسية لأول مرة.. سعر الذهب يبلغ مستويات قياسية بالسوق العالمي

الدمام - شريف احمد - خفّض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 3,25%، ربع نقطة مئوية هذا العام. وهذه هي المرة الثالثة التي يخفّض فيها البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا العام.كما تم أمس، تخفيض سعر الفائدة الذي يمكن للبنوك من خلاله اقتراض أموال من البنك المركزي الأوروبي بمقدار 0,25 نقطة مئوية لتصل إلى 3,4%. وذكر البنك اليوم، أنه سيستمر في اتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة، بناءً على البيانات المتاحة لديه.