شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 أشخاص إثر انقلاب حافلة ركاب في تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب 34 آخرين، صباح اليوم الجمعة، جراء انقلاب حافلة ركاب بعد خروجها عن الطريق في ولاية أكسراي وسط تركيا.

وأوضحت الداخلية التركية، أن الحافلة كانت متجهة من ولاية باليكسسر إلى مدينة كبدوكيا السياحية، وتقل 44 راكبًا، بينهم سائقان ومرشد سياحي. وبدأت السلطات القضائية تحقيقًا حول حادث انقلاب الحافلة.

