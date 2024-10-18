شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تطعيم 181 ألفا ضد شلل الأطفال بغزة و350 ألفا من الكوليرا بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ريتشارد برينان مدير الطوارئ بالمكتب الاقليمى لشرق المتوسط بـ منظمة الصحة العالمية،إن هناك 4 طائرات محملة بالمساعدات وصلت إلى غزة مؤخرا.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس لمنظمة الصحة العالمية، بمناسبة ختام الدورة الــ 71 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التى عقدت بالدوحة، إننا نسعى لنشر فرق طبية دولية فى غزة ولبنان، موضحا، إن هناك 10 مستشفيات ميدانى فى غزة، ونسعى أن نصل إلى لبنان.

وأشار، إلى أن القضية الأخرى هو أننا نعمل على السيطرة على فاشية انتشار الأمراض الموجودة فى كل من غزة ولبنان، موضحا أننا نعمل على فاشية مرض شلل الأطفال فى غزة، وقد انتهينا من حملة التطعيم بالمرحلة الأولى والتى استمرت على مدى 3 أيام، وتم تلقيح 181 ألف طفل حتى سن 10 سنوات حتى الآن، وحاليا بدأنا المرحلة الثانية من التطعيم ضد شلل الاطفال فى غزة وذلك بهدف الوصول الى 100% من الأطفال.

وأكد، إن المنظمة قامت بحملة تطعيم كبيرة فى لبنان ضد الكوليرا وتم تطعيم 350 ألف شخص، ونعمل فى مجال التدريب والتطوير وقد دربنا 120 شخص من الفرق الطبية بالمستشفيات فى لبنان فى مجال الجروح والإصابات.

من جانبها قالت الدكتورة حنان بلخى المديرة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إننا نحتاج إلى حالة سلم مستدام، وان لمن نكن قادرن على تحقيق ذلك فإننا جاهزون لتحقيق الهدف ألا وهو "صحة بلا حدود"، ونهدف إلى الوصول إلى المهاجرين وتوطين الصناعات الدوائية، وتصديرها إلى خارج المنطقة، وهذا يحتاج إلى مجهود كبير من هيئات الدواء بدول الإقليم ونعمل على تخفيف الهجرة وأن نظل فى منطقتنا بدون هجرة.

وأضافت، أننا نناشد بإدخال المعونات الطبية فى الأماكن التى بها نزاعات لأن هناك ناس كثيرين محرومين من المساعدات الطبية ومن العلاج، وأيضا تدريب الكوادر الطبية ونتعاون ونعقد شراكات مع وزراء الصحة، والوزارات على أرض الواقع وهناك شراكات بيننا وبينهم.