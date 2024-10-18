القاهره - الخليج 365
نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطعاً مصوراً خلال تواجدها في مدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية أعلنت خلاله عن اختيارها لتكون الوجه الإعلاني لإحدى علامات العطور ومستحضرات العناية بالجسم، حيث أُقيم الحفل في أجواء ساحرة وراقية، وكان للنجوم والإعلاميين والمشاهير العرب حضور بارز للاحتفال بهذا الحدث.
وأطلّت هنا في الفيديو بفستان أسود أنيق بكمّين طويلين خطف الأنظار وأظهر رشاقتها، وعلّقت عليه قائلةً: "من حفل توقيعي مع الشيخ ياسر الناغي والدكتور محمد عبد السميع حسين لأكون الوجة الإعلامي لعطور Vielle السعودية".
وعبّرت هنا الزاهد عن امتنانها الكبير لجميع القائمين على هذا التعاون، مشيرةً إلى أنها تشعر بالسعادة لتمثيل علامة رائدة في العطور، حيث قالت: "أشعر بسعادة غامرة لهذا التعاون، وأشكر كل من ساهم في تنفيذ هذا العمل الرائع، وأشكر جميع الحضور من مختلف الجنسيات العربية".
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
أكرم حسني وهنا الزاهد أبطال مسرحية "ألف تيتة وتيتة" في موسم الرياض
4 نجمات خارج المنافسة في رمضان 2025 أبرزهم هنا الزاهد ويسرا
كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد تعلن اختيارها وجهاً إعلانياً لشركة سعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.