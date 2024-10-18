هنا الزاهد تعلن اختيارها وجهاً إعلانياً لشركة سعودية

نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطعاً مصوراً خلال تواجدها في مدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية أعلنت خلاله عن اختيارها لتكون الوجه الإعلاني لإحدى علامات العطور ومستحضرات العناية بالجسم، حيث أُقيم الحفل في أجواء ساحرة وراقية، وكان للنجوم والإعلاميين والمشاهير العرب حضور بارز للاحتفال بهذا الحدث.

وأطلّت هنا في الفيديو بفستان أسود أنيق بكمّين طويلين خطف الأنظار وأظهر رشاقتها، وعلّقت عليه قائلةً: "من حفل توقيعي مع الشيخ ياسر الناغي والدكتور محمد عبد السميع حسين لأكون الوجة الإعلامي لعطور Vielle السعودية".

وعبّرت هنا الزاهد عن امتنانها الكبير لجميع القائمين على هذا التعاون، مشيرةً إلى أنها تشعر بالسعادة لتمثيل علامة رائدة في العطور، حيث قالت: "أشعر بسعادة غامرة لهذا التعاون، وأشكر كل من ساهم في تنفيذ هذا العمل الرائع، وأشكر جميع الحضور من مختلف الجنسيات العربية".

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