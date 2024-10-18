شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يرفع سعر الروبل مقابل العملات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث خفّض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 11 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 97.149 روبلًا.

وفي الوقت نفسه، خفّض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 33 كوبيكًا، ليبلغ 105.756 روبلًا. بينما خفّض سعر صرف اليوان الصبني بمقدار 4 كوبيكات، ليبلغ 13.549 روبلًا.

