شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنهي التعاملات على ارتفاع اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية الرئيسة جلسة التداول في بورصة نيويورك على ارتفاع اليوم الجمعة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 27.07 نقطة، أو 0.47%، إلى 5842.33 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 50.92 نقطة أو 0.28% إلى 18366.51 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 338.18 نقطة أو 0.79%، إلى 43078.60 نقطة.

