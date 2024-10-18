الاقتصاد

المؤشر نيكي الياباني يغلق على ارتفاع طفيف

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واس - طوكيو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكي الياباني يغلق على ارتفاع طفيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق اليوم، مقتفيًا أثر مكاسب المؤشر داو جونز، الليلة الماضية، لكنه خسر جزءًا كبيرًا من مكاسبه المبكرة مع جني المستثمرين للأرباح. وصعد نيكي 0.18% إلى 38981.75 نقطة عند الإغلاق بعدما ارتفع بنحو 0.7% في وقت سابق من الجلسة.
وأنهى المؤشر الأسبوع منخفضًا بنسبة 1.75%. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.04% إلى 2688.98 نقطة، لكنه سجل خسارة أسبوعية بنسبة 0.68%. وربح المؤشر داو جونز الصناعي أمس، ليغلق عند رابع أعلى مستوى له في آخر خمس جلسات.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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