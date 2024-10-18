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4 مخالفات تسبب استبعادك من تخفيض سداد الغرامات المرورية

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الدمام - شريف احمد - بعد توجيه القيادة بتمديد فترة تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة، أوضح المرور السعودي ضرورة تجنب بعض المخالفات التي تسبب الاستبعاد من التخفيض وتشمل:
  • التفحيط
  • قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر، أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.
  • تجاوز السرعة المحددة على الطريق من 120 كلم/ ساعة فأقل بأكثر من 50 كلم/ ساعة.
  • تجاوز السرعة المحددة على الطريق من 140 كلم/ ساعة بأكثر من 30 كلم/ ساعة.

مد تخفيض سداد الغرامات

وصدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - أعلنت وزارة الداخلية، أمس الخميس، تمديد فترة تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 18/ 4/ 2024م، وذلك لمدة (6) أشهر.
وأهابت الوزارة بجميع مستخدمي الطرق الالتزام بقواعد السير لتحقيق متطلبات المحافظة على السلامة المرورية، مؤكدة أنه يمكن الاستفادة من تخفيض قيمة الغرامات بنسبة (50%)، بمبادرة مرتكب المخالفة بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه حتى تاريخ 18/ 4/ 2025م، سواء كان بسداد الغرامات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة، وعدم ارتكاب المخالفات التي تعرّض السلامة العامة للخطر.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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