شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أدنى مستوى لأسبوعين.. أسعار النفط تغلق على ارتفاع اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أسعار النفط على ارتفاع، اليوم الجمعة، لتتعافى من أدنى مستوى في أسبوعين، وذلك بعد أن أظهرت بيانات هبوط مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا أو 0.31% إلى 74.45 دولار للبرميل عند التسوية. وفي المقابل انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.4% إلى 70.67 دولار للبرميل.

