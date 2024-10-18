شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الطائرة الإغاثية السادسة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة لبنان والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام