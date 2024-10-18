إب..مليشيا الحوثي تعاود اقتحام سوق نادي الشعب الرياضي وتختطف عدداً من التجار

المنامة - ياسر ابراهيم - عاودت مليشيا الحوثي اقتحام سوق الجملة للخضروات التابع لاستثمارات نادي شعب إب الرياضي، بمدينة إب (وسط اليمن).

وقال المسؤول الإعلامي للنادي، أحمد خرصان، في منشور على فيسبوك، إن أطقم حوثية عاودت اقتحام سوق الجملة للخضروات، واختطفت عددا من الباعة في السوق.

وجاءت عملية الاقتحام امتداداً لسلسلة من الاعتداءات الحوثية ضد سوق الخضروات التابع للنادي التي تنفذها المليشيا منذ نحو أسبوعين ضمن مساعيها لإفراغ السوق لصالح مستثمر حوثي قادم من عمران فشل في إدارة سوق منافس.

وخلال الأيام الماضية اقتحمت مليشيا الحوثي سوق الجملة بالظهار وأغلقته أمام الباعة، واختطفت عدد من التجار والمتظاهرين المحتجين ضد الإجراءات الحوثية.

ووفقاً لمصادر رياضية، فإن المليشيا تسعى إلى إفراغ السوق في مقدمة للسطو على أرضيته التي تقع في قلب مدينة إب، التي تتعرض الأراضي والأملاك العامة فيها لعمليات نهب ممنهجة من قبل عناصر وقيادات مليشيا الحوثي من داخل وخارج المحافظة.