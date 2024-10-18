عبدالله الرويشد يعود إلى الكويت بعد رحلة علاجية.. عرضة ونجوم الفن في استقباله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاد الفنان الكويتي عبدالله الرويشد إلى بلاده بعد رحلة علاجية طويلة في ألمانيا دامت 6 أشهر، حيث كان في استقباله جمهور كبير في “مطار الشيخ سعد العبدالله” بالكويت.

وصل الرويشد على متن طائرة خاصة، واحتشد الجمهور حول كرسيه المتحرك، مرددين كلمات من أشهر أغانيه مثل “مو بس الدار ولهانة” و”عيدي يا كويت بعودة بوخالد”.

وعند وصوله إلى منزله، تم استقباله مرة أخرى بأداء العرضة الفلكلورية التقليدية، حيث تم غناء “نحمد الله جت على ما تمنى” و”يا دارنا”، تعبيراً عن فرحتهم بعودته.

وكان الفنان الكويتي نبيل شعيل أول من زار الرويشد، كما ظهر في فيديو جمع الاثنين، وأعلن فيه عن حفل مشترك سيُحييانه قريباً.

وتفاعل عدد كبير من الفنانين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينهم الفنانة أصالة نصري التي غردت عبر حسابها معبرة عن اشتياقها لعودة الرويشد وسعادتها بسلامته، قائلة: “متل الشوق اللي واضح بعيونك لأهلك الكتار وحبايبك الكتار كلنا مشتاقين لك أكتر”. كما أضافت: “فرحنا بسلامتك واطمنّا عليك أنت بخير وتضل بخير وترجع توقف بحفلاتك متل ما كنت وأحلى تبدى عمر جديد معنا”. وختمت رسالتها بالدعاء له: “الله يحفظك، الحمد لله على سلامتك”.

يُذكر أن عبدالله الرويشد سافر إلى ألمانيا في شهر أبريل الماضي لاستكمال علاجه بعد أن أمضى 28 يوماً في مستشفى جابر في الكويت.