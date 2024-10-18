شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. الذهب فوق مستوى 2700 دولار للأوقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ سعر الذهب فوق مستوى 2700 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الجمعة للمرة الأولى. وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2706.76 دولار للأوقية (الأونصة) ليصل ارتفاعه منذ بداية الأسبوع وحتى الآن إلى اثنين بالمئة.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2722.00 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 31.92 دولار للأوقية وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي، وزاد البلاتين 0.5% إلى 996.85 دولار، وصعد البلاديوم 0.7% إلى 1049.25 دولار.

