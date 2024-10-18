الاقتصاد

لأول مرة.. الذهب فوق مستوى 2700 دولار للأوقية

0 نشر
واس - نيويورك 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. الذهب فوق مستوى 2700 دولار للأوقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ سعر الذهب فوق مستوى 2700 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الجمعة للمرة الأولى. وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2706.76 دولار للأوقية (الأونصة) ليصل ارتفاعه منذ بداية الأسبوع وحتى الآن إلى اثنين بالمئة.
كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2722.00 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 31.92 دولار للأوقية وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي، وزاد البلاتين 0.5% إلى 996.85 دولار، وصعد البلاديوم 0.7% إلى 1049.25 دولار.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا