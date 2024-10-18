أحلام تعتذر من شيرين عبد الوهاب.. تريد قراءة القرآن عليها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتذرت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، لعدم تهنئتها بعيد ميلادها الذي احتفلت به قبل أيام قليلة.

وعبّرت أحلام عن أسفها عبر حسابها في “إكس” قائلة: “كل عام وإنتي قلبي، آسفة ما انتبهت لعيد ميلاد حبيبتنا وأختنا الغالية أوي، وأنا جايه مصر قريب وضروري أشوفك وأرجع أقرى عليك ياسين، يا رب يحميك ويسعدك، ونشوفك دائماً نجمة، نفخر بها شيرين عبد الوهاب.”

وكانت شيرين قد احتفلت بعيد ميلادها الرابع والأربعين ونشرت فيديو عبر حسابها في “إكس”، يُظهر عددًا من زملائها الفنانين الذين هنأوها بهذه المناسبة، وعبّرت عن شكرها قائلة: “أحلى عيد ميلاد ليا بجد، شكراً لكل النجوم اللي فرّحوني بتهنئة عيد ميلادي.”

وفي رسالة لاحقة، شكرت شيرين المطربة سميرة سعيد وصديقاتها المقربات، وتوجهت بكلمات مؤثرة للفنانين بهاء الدين محمد ووائل جسار، مؤكدة دعمها للبنان في ظل الظروف الصعبة.