شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة جديدة بأسعار الوقود في مصر والان نبدء بالتفاصيل

بنزين 95: 17 جنيهًا (من 15 قبل الزيادة).

بنزين 92: 15.25 جنيهًا (من 13.75 قبل الزيادة).

جنيهًا (من قبل الزيادة). بنزين 80: 13.75 جنيهًا (من 12.25 قبل الزيادة).

جنيهًا (من قبل الزيادة). لتر السولار: 13.50 جنيهًا (من 11.50 قبل الزيادة).

جنيهًا (من قبل الزيادة). لتر الكيروسين: 13.50 جنيهًا.

جنيهًا. طن المازوت: 9500 جنيهًا.

غاز تموين السيارات: 7 جنيهات.

سبب زيادة الأسعار

الدمام - شريف احمد - تصدرت أسعار البنزين والسولار في مصر محركات البحث على جوجل، بعد إعلان لجنة التسعير بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، زيادة أسعار المنتجات البترولية ابتداءً من اليوم، الجمعة 18 أكتوبر، وهي كالتالي:وتم تثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية.أكدت اللجنة أن زيادة أسعار البنزين والسولار الجديدة والإجراءات التي تم اتخاذها تأتي في إطار الحرص على ضمان توافر المنتجات البترولية في السوق المحلي، وضبط الأسعار وفقًا لآليات التسعير المعتمدة.كما تهدف الإجراءات أيضًا إلى تقليص الفجوة الكبيرة بين أسعار البيع الحالية للمنتجات البترولية والتكاليف العالية للإنتاج والاستيراد.