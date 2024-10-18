شكرا لقرائتكم خبر عن مع قرب الشتاء.. جوتيريش يحذر من مجاعة تلوح في الأفق بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء نتائج تقييم الأمن الغذائي في غزة، مشيرًا إلى أن النزوح الواسع النطاق والقيود المفروضة على تدفقات المساعدات الإنسانية تضع الناس في مواجهة مستويات كارثية من الجوع خلال فصل الشتاء المقبل.

وحذر الأمين العام من أن المجاعة تلوح في الأفق، وهو أمر لا يمكن تحمله، داعيًا إلى ضرورة فتح نقاط العبور إلى غزة بشكل فوري وإزالة العوائق البيروقراطية، لضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة وإنقاذ الأرواح. انعدام حاد في الأمن الغذائي وأفاد تقييم حديث للأمن الغذائي أن خطر المجاعة سيستمر في قطاع غزة خلال فصل الشتاء، ما لم يتوقف القتال وتصل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى الأسر المحتاجة.

ووفقًا للتقييم، سيواجه 1.95 مليون شخص في غزة، أي نحو 91% من السكان، انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي "المرحلة 3 أو أسوأ ضمن 5 مراحل لتصنيف الأمن الغذائي".

وأجرى هذا التقييم 16 وكالة أممية ومنظمات غير حكومية، وأشار إلى أن الحرب المستمرة لأكثر من عام في غزة أدت إلى تدمير سبل العيش وتقييد خطوط الإمداد التجارية والإنسانية.

وقدّر التقييم أن 345 ألف شخص سيواجهون الجوع في المستوى الكارثي "المرحلة 5"، بينما سيعاني 876 ألف شخص مستويات طوارئ الجوع "المرحلة 4".