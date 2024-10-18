انت الان تتابع خبر المفوضية تكشف للسومرية مستنجدات الاقتراع الخاص لانتخابات برلمان كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم مفوضية كردستان العراق، أيسر ياسين أحمد، في حديث للسومرية نيوز، "بدأنا في الساحة السابعة صباحا من صباح اليوم الجمعة 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بالتصويت الخاص لانتخابات برلمان كردستان".وأضاف انه العملية الانتخابية تسير بشكل جيد ولا توجد أي مشاكل مسجلة حتى هذا اللحظة"، مشيرا الى انه "يوجد 165 مركز انتخابي في محافظات إقليم كردستان للتصويت الخاص".

وجرت آخر انتخابات لبرلمان كردستان في أيلول سبتمبر عام 2018، وجاء الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالمرتبة الأولى من خلال حصوله على 45 مقعدا، فيما حل الاتحاد الوطني ثانيا بحصوله على 21 مقعدا فقط.

ومن المفترض أن تجرى يوم 20 تشرين الأول أكتوبر الحالي، انتخابات برلمان الإقليم، بإشراف من مفوضية الانتخابات الاتحادية، وهذه المرة الأولى التي تتولى فيها المفوضية الاتحادية إدارة انتخابات الإقليم، وذلك بعد انتهاء ولاية مفوضية كردستان، وعدم انتخاب أعضاء جدد لها من قبل برلمان الإقليم، إثر قرار من المحكمة الاتحادية.

