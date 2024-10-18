الامارات | مكتوم بن محمد: تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أن الأرض هي جذور الإنسان ومنبع الخير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أن الأرض هي جذور الإنسان ومنبع الخير وأنّ حبها يزهر استقراراً وتنميةً وحضارة، تعلمت من سموّه أنّ الزراعة هي وصية زايد ومفتاحنا للاكتفاء الذاتي وأساس المجتمعات المستدامة، وأنّ الاستثمار في الأرض يثمر بركةً وخيراً، وأنّ الزراعة ليست ماضينا فحسب بل حاضرنا وغدنا لأن ما نزرعه اليوم نحصده في مستقبل أجيالنا القادمة.