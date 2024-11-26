شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن مواجهة المصري وأنيمبا والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مؤتمر صحفي اليوم بحضور علي ماهر مدرب النادي المصري؛ للحديث عن مواجهة أنيمبا النيجيري، في المباراة التي تجمع الفريقين في السادسة مساء غد، الأربعاء، باستاد السويس الجديد، فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد علي ماهر ، المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق على هامش الاستعداد لمواجهة أنيمبا النيجيري، في مستهل مشوار الفريق البورسعيدي بدور المجموعات فى الكونفدرالية.

وحذر علي ماهر لاعبي المصري من السرعات الكبيرة لدى لاعبي الفريق النيجيري، والذي يميل للاعتماد عليها خلال المباريات، خاصة أن معدل أعمار فريق أنيمبا منخفض ويصل إلى 24 سنة فقط، وشدد مدرب المصري على أهمية توزيع الجهد البدني على مدار المباراة وعدم ترك مساحات يمكن للاعبي أنيمبا استغلالها.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه أنيمبا النيجيري.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول " موديبو ساماكي " ، ومساعد الحكم الثاني "أمادو بيلي جيسي" ، فيما يقوم " سوري ابراهيما كيتا بمهام الحكم الرابع.