يديعوت أحرونوت عن مصدر مطلع: إسرائيل كانت ستواجه على الأرجح قرارا من مجلس الأمن بوقف الحرب في لبنان

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر مطلع، تأكيده أن "إسرائيل كانت ستواجه على الأرجح قرارا من مجلس الأمن بوقف الحرب في لبنان"، مشيرا الى ان "الحاجة لإراحة قوات الاحتياط المستنزفة في لبنان وغزة دفعت نحو اتفاق مع لبنان".

واكد المصدر ان "الاتفاق مع لبنان سيمكننا من فصل جبهتي غزة ولبنان وإبقاء حماس وحيدة".