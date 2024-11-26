الدولار يرتفع على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية الأخرى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع الدولار على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية الأخرى الثلاثاء.

وسجل مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية- في أحدث قراءة 107.37.

وتراجع اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.043175 دولار، في حين انخفض الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.2516 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.75 بالمئة إلى 0.64555 دولار، في حين لامس الدولار النيوزيلندي أدنى مستوى في عام وسجل في أحدث تعاملات 0.58075 دولار أمريكي.

كما صعد الدولار بأكثر من اثنين بالمئة مقابل البيزو المكسيكي، وواحدًا بالمئة مقابل الدولار الكندي.

وعلى صعيد العملات المشفرة، جرى تداول “بتكوين” عند 93577 دولارًا، وهو ما يقل كثيرًا عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 99830 دولارًا، الذي سجله في مطلع الأسبوع.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط