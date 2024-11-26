السعودية | الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان يتواصل بمغادرة الطائرة الإغاثية الـ 24

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يتواصل الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، حيث غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ 24 المتوجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي بمدينة بيروت، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتحمل الطائرة على متنها مساعدات المملكة للشعب اللبناني الشقيق، حيث تحتوي على مواد إغاثية متنوعة تشتمل على مواد طبية وإيوائية، بالإضافة إلى المواد الغذائية الأساسية.

يأتي ذلك انطلاقًا من الدور الإنساني الرائد، وتجسيدًا للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة للمملكة العربية السعودية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في مواجهة الأزمات والصعوبات التي تمر بها.

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