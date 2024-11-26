استقرار أسعار الذهب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، بعد انخفاضها 3 % في الجلسة السابقة، إذ تلقت دعمًا من زيادة الطلب على الملاذ الآمن بعد تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك والصين.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2625.48 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 % لتصل إلى 2625.80 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 30.29 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 % إلى 937.05 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.3 % إلى 975.65 دولارًا.

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