ارتفاع أسعار الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال الشهر الماضي.

وأوضح بنك اليابان المركزي أن مؤشر أسعار الجملة في اليابان ارتفع خلال شهر أكتوبر بنسبة 9ر2% سنويًا، بعد ارتفاعه بنسبة 8ر2% خلال سبتمبر الماضي وفقًا للبيانات المعدلة، و 6ر2% وفقًا للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 8ر0% خلال أكتوبرالماضي، في حين تراجعت بنسبة 1ر0% خلال سبتمبر، فيما صعدت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 1ر3% سنويًا وبنسبة 8ر0% شهريًا.

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