تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 72.73 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم مواصلةً انخفاضها للجلسة الثانية على التوالي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 28 سنتًا، ما نسبته 0.38 في المئة، لتصل إلى 72.73 دولارًا للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.46 في المئة، ما يعادل 32 سنتًا، لتصل إلى 68.62 دولارًا.

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