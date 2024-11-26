نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، أن " الحرب في لبنان يجب أن تنتهي عندما نهزم الطرف الآخر". مضيفا بشأن الاتفاق مع لبنان، أنه "اتفاق موقع على الجليد وحزب الله سيعود للتسلح مرة أخرى". ورأى أننا "نضيع فرصة تاريخية لتركيع حزب الله وبإمكاننا الاستمرار في سحقه".

كانت هذه تفاصيل خبر بن غفير: الحرب في لبنان يجب أن تنتهي عندما نهزم الطرف الآخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.