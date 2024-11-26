السعودية | “سوق بني عيسى” بسبت الجارة .. وجهة سياحية بطابع تراثي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يُعدّ سوق بني عيسى الشعبي في سبت الجارة الواقع على مسافة 40 كيلو مترًا شرق محافظة القنفذة، من أقدم وأكبر الأسواق التراثية في المحافظة، ووجهة سياحية ذات الطابع التراثي والحرفي يستعرض منتجات متوارثة الصناعة الأمر الذي يعكس تراث المحافظة والمملكة عامة.

ويعكس السوق الذي يُقام عقب صلاة الجمعة وحتى نهاية يوم السبت من كل أسبوع، التراث السعودي المتنوع والغني والحضارة لمناطق تهامة والحجاز، إذ يزوره المتسوقون والسيّاح من مختلف الخليج 365.

ويشكّل السوق همزة وصل بين الماضي والحاضر، وبوابة عبور للسواح الأجانب والسعوديين على حد سواء، حيث يأخذهم إلى عالم التراث السعودي الذي يضم في طياته التراث القديم بأصالته العريقة تنسجها أصوات الباعة على جانبي السوق.

وتُعرض في السوق مختلف السلع التراثية القديمة كالسيوف والخناجر والحُلي والأواني القديمة والأدوات الزراعية قديمًا وحديثًا، وأنواع الخصار والفواكه والتمور والحبوب والحلويات الشعبية، كما يعرض البائعون منتجات طبيعية تتمثل في السمن والعسل البلدي وزيت السمسم والمأكولات الشعبية التي تعرضها الأسر المنتجة، واللحوم والأسماك، والأواني المنزلية والملابس النسائية ومختلف النباتات العطرية، بجانب سوق الأغنام والطيور والأعلاف، وكذلك جلسات للزوار التي من خلالها يقضي المتسوقون عطلة نهاية الأسبوع في أجواء رائعة لمجاورته متنزه وادي قنونا البري ذي المسطحات الخضراء والمياه الجارية على مدى العام.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط