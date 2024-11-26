شويغو: روسيا تسعى إلى تطوير التعاون مع أفغانستان في مختلف المجالات

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو أن روسيا تسعى إلى تطوير التعاون الثنائي مع أفغانستان في مختلف المجالات، مشيرا إلى استعداد موسكو لإجراء حوار بناء مع كابول.

وقال شويغو: "نهدف إلى تطوير التعاون الثنائي بين روسيا وأفغانستان في كافة المجالات. وأؤكد مجددا استعدادي لإجراء حوار سياسي بناء بين بلدينا، بما يشمل إعطاء زخم لعملية تسوية الوضع الداخلي في أفغانستان"، مضيفا أن موسكو ستساعد كابول على الاندماج في الهياكل والمؤسسات الإقليمية.

وأشار سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى أن مشاركة الشركات الروسية في مشاريع بأفغانستان ستشمل استخراج الموارد الطبيعية وتطوير وسائل النقل في البلاد.

وأجرى شويغو زيارة إلى أفغانستان يوم الاثنين، وناقش مع عدة مسؤولين فيها القضايا الاقتصادية والأمنية، في أربع جولات من المحادثات.

وأعلنت الحكومة الأفغانية أن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، قد أكد عزم بلاده على رفع اسم حركة طالبان [حركة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية]، من القائمة السوداء في روسيا الاتحادية، مما يساعد على تطوير العلاقات.

وجاء في بيان الحكومة الأفغانية على موقعها الرسمي أن "شويغو التقى نائب رئيس الوزراء الأفغاني للشؤون الاقتصادية عبد الغني بارادر، وناقش الطرفان تطوير العلاقات في المجالات التجاري والاقتصادي والعبور والاستثمار".

وأضاف البيان أن "السيد شويغو قد صرح بأنه يقوم بالزيارة بناء على توجيهات من رئيس روسيا الاتحادية، مشيرا إلى التقدم في الوضع السياسي والاقتصادي وكذلك الأمني في أفغانستان".

وبحسب البيان "فإن روسيا مهتمة برفع مستوى التعاون الثنائي مع أفغانستان.. ولأجل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية في المستقبل القريب.. سيتم رفع سم أفغانستان من القائمة السوداء الروسية".