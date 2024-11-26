لابيد: التسوية مع لبنان جيدة لإسرائيل وكان من الصواب التوصل إليها قبل 10 أشهر

أشار زعيم المعارضة الإسرائيليّة يائير لابيد، إلى أنّ "التّسوية مع ​لبنان​ جيّدة لإسرائيل، والتّحرّك العسكري يجب أن ينتهي بتحرّك سياسي"، معتبرًا أنّه "كان من الصّواب التّوصّل إلى تسوية مع لبنان قبل 10 أشهر". ولفت إلى أنّ "ما سيعيد الأسرى من غزة، هو صفقة كان من الممكن أن تتمّ في نيسان أو في تمّوز الماضيَين".

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