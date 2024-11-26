نقلت القناة 13 عن رئيس مجلس المطلة، قوله ان "الاتفاق مع لبنان اتفاق خنوع محرج ومحزن بعد تدمير 70 بالمئة من منازل البلدة"، مطالبا السكان بعدم العودة.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 13 عن رئيس مجلس المطلة: اتفاق خنوع محرج ومحزن بعد تدمير 70 بالمئة من منازل البلدة وأطالب السكان بعدم العودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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