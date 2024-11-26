شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى سابع جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، لقاءات قوية فى الجولة السابعة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2024- 2025 على صعيد المجموعات الأربعة.

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كل من: اسكندرية للبترول مع الترسانة و الزهور مع مركز شباب درنكة و الأهلى مع ايسترن كومبانى، بينما يلتقى بتروجت مع اتحاد الشرطة والشمس مع المقاولون و الزمالك مع هليوبوليس بالمجموعة الثانية .

فيما تشهد المجموعة الثالثة لقاءات بين كل من: وادى دجلة مع مصر للبترول و طلائع الجيش مع القناة و سبورتنج مع ألعاب دمنهور، فيما يلتقى ،دلفى مع الاتحاد السكندرى والطيران مع سموحة والصيد مع الجزيرة ضمن المجموعة الرابعة.