شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى سابع جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 06:45 ص
تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، لقاءات قوية فى الجولة السابعة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2024- 2025 على صعيد المجموعات الأربعة.
وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كل من: اسكندرية للبترول مع الترسانة و الزهور مع مركز شباب درنكة و الأهلى مع ايسترن كومبانى، بينما يلتقى بتروجت مع اتحاد الشرطة والشمس مع المقاولون و الزمالك مع هليوبوليس بالمجموعة الثانية .
فيما تشهد المجموعة الثالثة لقاءات بين كل من: وادى دجلة مع مصر للبترول و طلائع الجيش مع القناة و سبورتنج مع ألعاب دمنهور، فيما يلتقى ،دلفى مع الاتحاد السكندرى والطيران مع سموحة والصيد مع الجزيرة ضمن المجموعة الرابعة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز