شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «آل منيف» توافق على تجزئة القيمة الاسمية للسهم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد أمس الإثنين.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 13/12/2024م ومدتها اربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 12/12/2028م وهم: إبراهيم المحسن، وحمد الهاجري، وناصر الهاجري، وزياد الخويطر، وخالد الهاجري، وعبدالله آل الشيخ.
2. الموافقة على تجزئة أسهم الشركة وفقاً لما يلي :
• القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: 10 ريالات.
• القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل: (1) ريال.
• عدد الأسهم قبل التعديل:3.800,000 سهم.
• عدد الأسهم بعد التعديل:38,000,000 سهم.
• لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم.
• تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس مال الشركة).
• تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).
• تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند , سيكون قرار التجزئة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.
ونوهت بتطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تجزئة الأسهم.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 13/12/2024م ومدتها اربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 12/12/2028م وهم: إبراهيم المحسن، وحمد الهاجري، وناصر الهاجري، وزياد الخويطر، وخالد الهاجري، وعبدالله آل الشيخ.
2. الموافقة على تجزئة أسهم الشركة وفقاً لما يلي :
• القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: 10 ريالات.
• القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل: (1) ريال.
• عدد الأسهم قبل التعديل:3.800,000 سهم.
• عدد الأسهم بعد التعديل:38,000,000 سهم.
• لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم.
• تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس مال الشركة).
• تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).
• تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند , سيكون قرار التجزئة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.
ونوهت بتطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تجزئة الأسهم.