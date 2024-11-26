شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الوسائل الصناعية» توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية نتائج الجمعية العامة العادية الثالثة عشر (الاجتماع الأول) المنعقد أمس الإثنين.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 22 ديسمبر 2024م ومدتها ثلاثة سنوات، وتنتهي بتاريخ 21 ديسمبر 2027م.
وأعضاء المجلس المنتخبون هم: د. عبدالرحمن المشيقح، وعبدالقادر المشيقح، وناصر المشيقح، وصالح المشيقح، وعبدالعزيز المشيقح، وراكان أبونيان، ومساعد العوهلي، ود. خالد الشريدة، وإبراهيم آل مبارك.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 22 ديسمبر 2024م ومدتها ثلاثة سنوات، وتنتهي بتاريخ 21 ديسمبر 2027م.
وأعضاء المجلس المنتخبون هم: د. عبدالرحمن المشيقح، وعبدالقادر المشيقح، وناصر المشيقح، وصالح المشيقح، وعبدالعزيز المشيقح، وراكان أبونيان، ومساعد العوهلي، ود. خالد الشريدة، وإبراهيم آل مبارك.