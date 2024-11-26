الاقتصاد

عمومية «الوسائل الصناعية» توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الوسائل الصناعية» توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية نتائج الجمعية العامة العادية الثالثة عشر (الاجتماع الأول) المنعقد أمس الإثنين.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 22 ديسمبر 2024م ومدتها ثلاثة سنوات، وتنتهي بتاريخ 21 ديسمبر 2027م.
وأعضاء المجلس المنتخبون هم: د. عبدالرحمن المشيقح، وعبدالقادر المشيقح، وناصر المشيقح، وصالح المشيقح، وعبدالعزيز المشيقح، وراكان أبونيان، ومساعد العوهلي، ود. خالد الشريدة، وإبراهيم آل مبارك.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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