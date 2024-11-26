شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «آل منيف» على أساس سعر 5.90 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات يوم الإثنين 1446/05/23هـ الموافق 2024/11/25م على تقسيم أسهم الشركة.
وستحتسب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 5.90 ريال لهذا اليوم الثلاثاء 1446/05/24هـ الموافق 2024/11/26م، وإلغاء الأوامر القائمة.
وستضيف شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أسهم التقسيم في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الخميس 1446/05/26هـ الموافق 2024/11/28م.
وستحتسب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 5.90 ريال لهذا اليوم الثلاثاء 1446/05/24هـ الموافق 2024/11/26م، وإلغاء الأوامر القائمة.
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