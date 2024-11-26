الاقتصاد

احتساب نسبة التذبذب لسهم «آل منيف» على أساس سعر 5.90 ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «آل منيف» على أساس سعر 5.90 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات يوم الإثنين 1446/05/23هـ الموافق 2024/11/25م على تقسيم أسهم الشركة.
وستحتسب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 5.90 ريال لهذا اليوم الثلاثاء 1446/05/24هـ الموافق 2024/11/26م، وإلغاء الأوامر القائمة.

أخبار متعلقة

 

غدا.. إدراج وبدء تداول أسهم «تمكين للموارد البشرية» في «تاسي»
احتساب نسبة التذبذب لسهم «منزل الورق» على أساس سعر 163.60 ريال
وستضيف شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أسهم التقسيم في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الخميس 1446/05/26هـ الموافق 2024/11/28م.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا