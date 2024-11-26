شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في سومطرة الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات التي تلتها انزلاقات تربة - خلال نهاية الأسبوع - في أربع مقاطعات من جزيرة سومطرة الإندونيسية، إلى مصرع عشرين شخصًا.

وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، اليوم الثلاثاء، الفيضانات أدت إلى مصرع 20 شخصًا ومفقودين اثنين بعد العثور على خمس جثث أخرى، حيث طالت الفيضانات أربع مقاطعات من جزيرة سومطرة، وهي كارو، وديلي سردانج، وتابانولي الجنوبية، وبادانج لاواس.

