شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3665 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر، 4188.5 جنيه للبيع، و4160 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في مصر، 3839.5 جنيه للبيع، و3813.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر، 3665 جنيها للبيع، و3640 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في مصر، 3141.5 جنيه للبيع، و3120 جنيها للشراء. أسعار الذهب اليوم وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في مصر، 2443.25 جنيه للبيع، و2426.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء في مصر، 2094.25 جنيه للبيع، و2080 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، 29320 جنيها للبيع، و29120 جنيها للشراء.

