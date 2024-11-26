شكرا لقرائتكم خبر عن 51.5 ساعة متوسط التشغيل الأسبوعي للتكييف في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت نتائج نشرة إحصاءات الطاقة المنزلي في السعودية، أن متوسط ساعات التشغيل الأسبوعي للتكييف بلغت 51.5 ساعة أسبوعيا، خلال عام 2023، بينما بلغ ساعات التشغيل الأسبوعي للتدفئة 17.9 ساعة أسبوعيًّا.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج نشرة إحصاءات الطاقة المنزلي في المملكة العربية السعودية لعام 2023م. متوسط تشغيل الأجهزة الكهربائية وفقاً لنتائج النشرة، بلغ متوسط ساعات التشغيل الأسبوعي للأجهزة الكهربائية المستخدمة للطبخ فقط 6.8 ساعة أسبوعيًّا، فيما بلغ متوسط ساعات التشغيل الأسبوعي للأجهزة الكهربائية لتسخين المياه بلغ 62.1 ساعة أسبوعيًّا خلال عام 2023م.

أوضحت النتائج أن منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأعلى من استهلاك الطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 25.5 %. استهلاك الطاقة الكهربائية وبحسب النتائج، بلغت نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية في المنطقة الشرقية 16.7 %، فيما أظهرت النتائج أن منطقة الباحة هي الأقل استهلاكاً للطاقة الكهربائية بنسبة 0.9 % على مستوى المناطق الإدارية.

وأظهرت نتائج نشرة إحصاءات الطاقة المنزلي أن نسبة الأسر المهتمة جدًّا بترشيد استهلاك الطاقة بلغت 92.1 % خلال عام 2023م، كما بلغت نسبة الأسر التي تطبق تعليمات ترشيد الطاقة في استخدام الأجهزة الكهربائية في المسكن 83.6 %.

وأفادت النتائج بأن نسبة الأسر التي ترغب بإنفاق بعض المال لاستبدال الأجهزة القديمة بأجهزة حديثة ذات كفاءة طاقة أعلى بلغت 55.2 %، فيما تشير النتائج إلى أن 42.3 % من الأسر ترغب باستخدام الطاقة الشمسية في المسكن على مستوى المملكة.

وبينت نتائج النشرة أن نسبة المساكن التي تستخدم أشكال الطاقة المختلفة للطبخ في القطاع السكني بلغت 98.4 % خلال عام 2023م.

وأوضحت النتائج أن نسبة المساكن التي تستخدم مادة الغاز (غاز الطبخ) 89 % من نسبة أشكال الطاقة المستخدمة للطبخ، بينما بلغت نسبة المساكن التي تستخدم الكهرباء للطبخ 9.3 %، أما فيما يخص المساكن التي تستخدم الأنواع الأخرى من أشكال الطاقة المختلفة للطبخ فقد بلغت نسبتها 0.1 %.

يُذكر أن نشرة إحصاءات الطاقة المنزلي تعتمد على مصدرين للبيانات هما بيانات من مسح الطاقة المنزلية وبيانات من السجلات الإدارية من وزارة الطاقة، كما تعرض نتائج النشرة بيانات عن استخدامات الطاقة بأشكالها المختلفة في المسكن حسب أنواع المساكن وحيازتها في المملكة العربية السعودية،

