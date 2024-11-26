شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إدراج وبدء تداول أسهم «تمكين للموارد البشرية» في «تاسي» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت تداول: إن الإدراج برمز تداول 1835 وبالرمز الدولي SA165GP0SLH5 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

ونوهت بتطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري. الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة تمكين للموارد البشرية في السوق الرئيسية اعتباراً من غدٍ الأربعاء 25/05/1446 هـ الموافق 27/11/2024م.وقالت تداول: إن الإدراج برمز تداول 1835 وبالرمز الدولي SA165GP0SLH5 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.ونوهت بتطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.