شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من هطول أمطار وتساقط للبرد على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وجريان للسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.

وكذلك أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات المخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 8 مساءً.