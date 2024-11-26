شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «منزل الورق» على أساس سعر 163.60 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة منزل الورق، أمس الإثنين، على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.

وستحتسب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 163.60ريال لهذا اليوم الثلاثاء 1446/05/24هـ الموافق 2024/11/26م، وإلغاء الأوامر القائمة.

وستضيف شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الخميس 1446/05/26هـ الموافق 2024/11/28م.