شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة بطل موزمبيق فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الزمالك تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق غداً الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، فى اللقاء الذى سيقام باستاد القاهرة.

ويقع الزمالك ضمن فرق المجموعة الرابعة التي تضم الزمالك والمصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

ووصل طاقم التحكيم الجيبوتي المكلف بإدارة المباراة، الأحد، ويتكون من محمد ديراني حكماً للساحة ويعاونه ليبان عبد الرازق أحمد وإيلياه روبليه درير مساعدين ومحمود ناصر حسين حكماً رابعاً، واختار "كاف" التنزاني خالد عبد الله محمد مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام ميبوتي مويس من الكونغو الديمقراطية، والمنسق العام خوسيه نيفيز من أنجولا.