شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق "iPhone SE 4" فى مارس 2025 بتصميم وتقنيات متطورة والان مع تفاصيل الخبر

تخطط شركة أبل للكشف عن الجيل الرابع من هواتفها الاقتصادية iPhone SE في مارس 2025، وفقًا لتقارير جديدة، ويأتي هذا الإطلاق المرتقب ضمن إطار الجدول الزمني المعتاد للسلسلة، حيث سبق أن أطلقت أبل الجيل الأول في مارس 2016، والجيل الثاني في أبريل 2020، والجيل الثالث في مارس 2022.

مواصفات "iPhone SE 4" المتوقعة تصميم جديد كليًا

من المتوقع أن يعتمد الهاتف تصميمًا مستوحى من iPhone 14، ما يعني استبدال تقنية Touch ID بـ Face ID لأول مرة في سلسلة SE.

شاشة متطورة

سيأتي الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.1 بوصة مع معدل تحديث 60Hz، مما يعزز من تجربة العرض مقارنة بالإصدارات السابقة.

أداء محسّن

سيعمل الهاتف بشريحة A-series حديثة، مع توقعات باستخدام شريحة A18، ما يتيح دعم ميزات الذكاء الاصطناعي وأداءً أعلى.

كاميرات محدثة

تشير التقارير إلى أن الهاتف سيحصل على كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل، مما يمثل قفزة نوعية في قدرات التصوير.

تقنية 5G مطورة

سيكون iPhone SE 4 أول جهاز في مجموعة أبل يعتمد على مودم 5G مصنع داخليًا، وهو جزء من استراتيجية الشركة لتقليل الاعتماد على موردين خارجيين مثل Qualcomm.

السعر المتوقع

لم تُفصح أبل بعد عن السعر الرسمي، لكن من المتوقع أن يكون أعلى قليلاً من الإصدارات السابقة نظرًا للتحسينات الكبيرة في التصميم والمواصفات.

يمثل iPhone SE 4 نقلة نوعية في سلسلة SE، حيث يجمع بين التصميم العصري والتقنيات المتطورة مع الحفاظ على مكانته كخيار اقتصادي نسبيًا ضمن منتجات أبل.