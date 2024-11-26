شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع سموحة والأهلى يواجه الطيران فى مؤجلات دورى محترفي اليد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره سموحة اليوم، الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة السادسة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024-2025، بينما يلتقى الأهلى مع الطيران.

ويواصل فريقا الأهلى والزمالك في كرة اليد خوض مؤجلات دورى المحترفين خلال الفترة الحالية حتى 8 ديسمبر المقبل.

وخاض الأهلى والزمالك المؤجلات حتى الجولة الخامسة ويتبقى لكل فريق 5 مواجهات مؤجلة، حيث يواجه الزمالك نظيره الطيران ويلتقي المعادى مع الأهلى يوم 29 نوفمبر الجارى ضمن مؤجلات الجولة السابعة، فيما يلتقى الزمالك مع طلائع الجيش ويلتقي الأهلى مع أصحاب الجياد يوم 3 ديسمبر المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثامنة.

ويوم الجمعة 6 ديسمبر المقبل، يلتقى الزمالك مع أصحاب الجياد وسموحة مع الأهلى ضمن مؤجلات الجولة التاسعة، وأخيرا الزمالك مع الزهور، ويلتقي الأهلى مع القناة ضمن مؤجلات الجولة العاشرة 8 ديسمبر المقبل.